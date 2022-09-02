И снова третье сентября: события Кургана на выходные

На первые дни осени запланированы праздники, фестивали и экскурсии. В последние тёплые деньки можно насладиться атмосферой на фестивале авторской песни, попробовать рыбные деликатесы.

Сегодня, 2 сентября, в 20:00 начнётся 22-й межрегиональный фестиваль авторской песни «Бардовские костры». Мероприятие проводится в формате палаточного лагеря на берегу реки Утяк, рядом с санаторно-оздоровительным комплексом «Романтика» в 400 метрах от Звериноголовского шоссе. От Кургана туда будут ходить автобусы. На фест традиционно слетаются все любители песен под гитару. В день открытия пройдёт концерт гостей и лауреатов прошлых лет. На фестивале пройдёт конкурс «Просыпаясь, улыбаться». В первом туре выступят все авторы и исполнители, а второй заключается в конкурсном выступлении исполнителей, прошедших первый тур. Все конкурсанты получат подарки от организаторов. По итогам второго конкурса буду отобраны не более трёх лауреатов и семи дипломантов по номинациям. Подробнее о фестивале читатели могут узнать позже – наш корреспондент Константин Сапунов расскажет о мероприятии с места событий.

Организаторы, которыми являются Департамент образования и науки Курганской области, Курганская областная молодёжная общественная организация «XXI ВЕК» и администрация Кетовского округа при содействии Центра развития современных компетенций, проводят фестиваль с целью популяризации жанра авторской песни и живой музыки, развития культурного потенциала самодеятельного творчества, а также выявления новых музыкальных талантов.

Следующее замечательное событие – День сырка. Гастрономический фестиваль в Кургане начнётся в 6 утра – на набережной реки Тобол у Богоявленского кафедрального Собора пройдёт II чемпионат по рыболовному спорту «Курганская донка». Выберут лучших рыбаков к 14:00. С 10 утра стартует ярмарочная часть – откроются торговые ряды, фуд-корт «Приготовлено в Кургане», сквер-поляна у центрального входа. Детская программа пройдёт с 12:00 до 17:00 – семьи смогут поучаствовать в конкурсах, играх, покататься на аттракционах. Детей порадуют аквагримом и ростовыми куклами. На сцене выступления начнутся с 11:00 – торжественное открытие фестиваля, после которого пройдёт развлекательная программа с розыгрышами и награждениями. С 17:00 до 18:00 жители Кургана смогут узнать много интересного на гастрономических мастер-классах. В шесть вечера на сцене выступит кавер-группа «Мамба» из Челябинска, а в 20:00 жители полюбуются на праздничный салют. С репортажем с гастрономического фестиваля ожидайте Василия Малухина.

В день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в пяти регионах состоится Межрегиональный турнир по кроссфиту, проводимый в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». Пройдёт турнир одновременно во всех пяти регионах в формате телемоста. В Кургане турнир начнётся в 14:00 на Троицкой площади, в Архангельске и Красногорске в этот момент будет 12 часов, Ульяновск стартует в 13:00 по их времени, а в Улан-Удэ будет уже 17:00. Регистрация участников – с 13:00 до 13:50. Девушки с 17 лет и юноши с 16 лет, имеющие хорошую физическую подготовку, приглашаются к участию в соревновании. Турнир посвящён памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом также приурочена памятная акция. В 10 утра на территории Городского центра патриотического воспитания «Звезда» ученики шестых-восьмых классов курганских школ и представители силовых и общественных объединений организуют выставочно-демонстрационные площадки. Профессионалы расскажут ребятам о своей работе, задачах и покажут экипировку и технику. Организуют акцию Региональный центр патриотического воспитания и департамент образования и науки Курганской области.

А в течение первого месяца осени, с 1 по 30 сентября, Курганская областная детско-юношеская библиотека им.ени Потанина приглашает к участию в проекте «Прогулки в прошлое Кургана» и фестивале «С любовью к городу» семьи с детьми с 8 до 15 лет. На протяжении года участники будут посещать экскурсии и концерты, участвовать в конкурсах, викторинах и квестах. Экскурсии понравятся не только детям, но и взрослым – интерактивные и костюмированные представления действительно перенесут в прошлое участников. Записывайтесь по телефону 8(919)598-53-88 или в самой библиотеке.

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