Идёт проверка обстоятельств гибели Ксении Галяминой

«От имени Департамента здравоохранения Курганской области выражаю глубокие соболезнования семье Ксении Галяминой. Потерять дочь, жену – это большое горе, а в случае, когда это беременная женщина, которая ждала малыша, - горе вдвойне, - обратился к родным погибшей девушки первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко. - Поверьте, что и для врачей это не проходит бесследно. Каждый настоящий врач сражается за жизнь своего пациента до конца и переживает, когда болезнь не удается победить, тем более, если речь идёт о будущей матери и ребёнке. Департамент здравоохранения проводит проверку параллельно с надзорными органами».

25-летняя жительница Кургана умерла в областной больнице №2. Девушка находилась на седьмом месяце беременности. За медпомощью Ксения обратилась 28 декабря с жалобами на боль в горле. 31 декабря ей провели кесарево сечение и извлекли мертвого ребенка. 7 января женщина скончалась от пневмонии. Причиной заболевания стал грипп.

«По той информации, которой мы располагаем сейчас, девушке медицинская помощь была оказана сразу, как только она обратилась в медучреждение, но драгоценные первые дни, когда нужно было получить назначение врача и начинать терапию, потому что домашнее лечение в таких случаях не помогает, особенно в случае беременности, к сожалению, уже были потеряны, - пояснил Назар Шевченко. - Также в подобных случаях важную роль играет вакцинация. К сожалению, такой поддержки у иммунной системы девушки не было, так как от вакцинации она отказалась. Это ни в коем случае не умаляет значимости своевременного и профессионального лечения, но остается значимым фактором».

За весь период прививочной кампании против коронавируса в Курганской области не было зафиксировано ни одного летального исхода среди вакцинированных беременных женщин.

Ксению после осмотра в Родильном доме госпитализировали в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу. Там девушка получала противовирусную и антибактериальную терапию. Однако её состояние ухудшалось. На реанимобиле девушку доставили в отделение реанимации Курганской областной больницы №2. Там Ксении проводилась интенсивная терапия. Специалисты проводили телемедицинские консультации с Федеральным центром акушерства-гинекологии им. В.И. Кулакова, а также с главным акушером-гинекологом УрФО. Несмотря на все усилия врачей спасти жизнь девушке и её ребёнку не удалось.

«Проверка с целью более точной оценки действий врачей продолжается. Оказываем содействие и надзорным органам. Департамент здравоохранения заинтересован в том, чтобы установить истину, - подчеркнул Назар Шенвченко. - В случае, если всё-таки имела место ошибка или халатность медицинского персонала и Ксении не была оказана надлежащая помощь, виновные обязательно понесут наказание».

Фото со страницы департамента здравоохранения Курганской области ВКонтакте.