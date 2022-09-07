Илизаровские нейрохирурги спасли омича от грубого неврологического дефицита

Клиника патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизароваостается неизменным поставщиком сложнейших клинических случаев, которые иллюстрируют высокий уровень профессионализма и ювелирной точности илизаровских врачей. Буквально за прошлую неделю нейрохирурги провели две уникальные в своем роде операции по удалению обширных опухолей в позвоночнике.

Первым стал пациент травматолого-ортопедического отделения №15. 33-летний житель Омска обратился к курганским врачам за помощью - в шейном отделе позвоночника молодого мужчины была обнаружена хондрома внушительных размеров. Опухоль была расположена по передней, задней и боковой поверхности позвоночника, с прорастанием в позвоночный канал и значительным сдавлением спинного мозга. По словам врачей, без оперативного вмешательства пациенту неизбежно грозил грубый неврологический дефицит, с развитием паралича верхних и нижних конечностей, нарушение функции тазовых органов.

Представитель группы маркетинга Центра Илизарова Наталья Резник рассказала: «Операцию необходимо было проводить незамедлительно, однако, размер и расположение хондромы, которая не только опутала со всех сторон три шейных позвонка, но и захватила магистральную позвоночную артерию, которая кровоснабжает головной мозг, значительно осложняла работу нейрохирургов. Со слов пациента, в других медицинских учреждениях ему прогнозировали неблагоприятный клинический исход после удаления опухоли, и везде отвечали отказом».

Нейрохирургами Центра Илизарова было принято решение пойти на оправданный риск и спасти пациента. В итоге операционная бригада блестяще провела сложную и уникальную операцию. Врачам удалось выполнить весь объем операции только из одного заднего доступа. По словам хирургов, в их практике это первый подобный случай удаления такой сложной и опасно расположенной опухоли.

Отметим, что вся операция проходила под контролем физиологов, которые каждую минуту проводили нейрофизиологический мониторинг, во избежание факторов агрессивного воздействия на спинной мозг.

Двигательная активность к пациенту вернулась уже на следующий день после операции. Движения в конечностях сохранены, чувствительных расстройств нет.

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