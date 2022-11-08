Имена юных зауральцев внесли в книгу «Дети – герои»

В Совете Федерации РФ прошла IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

Рассказы о подвигах юных героев с их фотографиями войдут в издания «Дети – герои России». Напомним, что в сборнике, охватывающем 2014-2019 годы, содержатся сведения и о наших земляках. В том числе о Сергее Иванове, родившемся в 2004 году в селе Большое Чаусово Курганской области.

«19 мая 2016 года он спас тонущего семилетнего мальчика. Несмотря на ледяную воду, Сергей буквально достал ребёнка со дна и провел реанимационные мероприятия». Навыкам оказания первой помощи подростка научила бабушка-врач. Это пример грамотного воспитания патриота своей страны и человека с активной гражданской позицией, при этом очень скромного», - считает руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

Сергей Иванов награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», в своё время он получил её также в торжественной обстановке в Москве.

В этом году в Совете Федерации специальную награду «За проявленное мужество» вручили 19 детям из 16 регионов, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Так, четырнадцатилетний Илья Семенов из Луганского поселка Красный Яр спас друга, подорвавшегося на противопехотной мине. Шестнадцатилетняя Елизавета Шекмар в Мариуполе укрыла собой во время обстрела пятилетнюю девочку. Все эти ребята, оказавшись в экстремальной ситуации, не растерялись, не остались равнодушными к чужой беде и спасли жизни других людей, несмотря на риск собственной. Их пример показывает: милосердие, самопожертвование и готовность прийти на помощь близкому заложены в россиянах с детства.

Всего к награде представят более 150 детей из 54 регионов, их будут чествовать в родных областях, республиках, округах.

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