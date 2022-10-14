Имя Илизарова сияет на карте Вселенной

14 октября 1982 года в космосе был обнаружен астероид, который назвали в честь знаменитого курганского травматолога-ортопедаИлизарова.

Открытие совершила ученый Людмила Карачкина. Она всю свою жизнь наблюдает малые планеты. На счету Людмилы Георгиевны 130 открытых астероидов и малых планет. Им присвоены имена в честь актрисы Фаины Раневской, литературного персонажа Остапа Бендера, дирижера Вероники Дударовой, других выдающихся людей и известных литературных героев. Имя Гавриилы Абрамовича Илизарова автор открытия решила присвоить космическому объекту за колоссальный вклад академика в развитие мировой травматологии и ортопедии. Он помог тысячам людей вернуть полноценное здоровье, а иногда и дать вторую жизнь. Астероид Илизаров под №3750 располагается между орбитами Марса и Юпитера, во внешней части Главного пояса астероидов. Его диаметр 14 км. Расстояние до Солнца приблизительно 460 млн.км. Официальное свидетельство Российской Академии Наук о присвоении малой планете №3750 имени Илизарова музей истории научно-исследовательского центра получил из Крымской астрофизической обсерватории в 2016 году. Этот астероид занесён в международное научное издание «Эфемериды малых планет».

Фото с сайта ilizarov.ru.

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