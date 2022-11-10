Индекс промышленного производства в нашем региона выше, чем в среднем по стране

По итогам первого полугодия индекс промышленного производства в Курганской области – 101, 4%. В целом по стране эта цифра меньше – 102%. Как пояснил глава региона Вадим Шумков, достижение таких результатов в значительной степени связано с тем, что власти помогают предприятиям развивать производство.

«По итогам 2022 года при прямой финансовой поддержке региона 500 предприятий получат выплаты на покупку нового оборудования, - сообщил Вадим Шумков. – За последние три года благодаря этой программе, а также другим мерам поддержки в регионе создано 7,5 тысяч рабочих мест. Немалая часть из них именно в промышленной сфере. Мы субсидируем предприятиям покупку оборудования до половины его стоимости. Мало в каких субъектах такая поддержка есть. Мы создаём готовые промышленные площадки на территории индустриальных парков. И плюс ко всему этому готовим кадры».

По словам губернатора, в индустриальных парках предприятиям-резидентам предоставляют готовые цеха. В здания проведены газ, тепло, вода, электроэнергия. То есть, создана вся промышленная инфраструктура. Объём собственных вложений резидентов минимален. Для них действуют налоговые льготы. Пониженный налог на прибыль. Налоги на имущество, транспорт, землю обнулены. Всё это создаёт комфортные условия для развития или открытия новых производств.

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