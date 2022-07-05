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Индекс промышленного производства в Зауралье вырос

Один из ключевых показателей развития экономики.

4 июля, 2022 - 11:00

За январь – май 2022 года индекс промышленного производства вырос в Курганской области и составил 104,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По России - 102,8%, по Уральскому федеральному округу - 102,4%.

Индекс промышленного производства – один из ключевых показателей развития экономики, его рост - показатель подъёма, отметили в пресс-службе губернатора.

В структуре обрабатывающих производств наибольший рост по индексу зафиксирован в производствах прочей неметаллической минеральной продукции – 134%; машин и оборудования,  не включенных в другие группировки -133,5%; металлургическом производстве – 120,8% производстве пищевых продуктов.

Как отметили в департаменте экономического развития, на достижение результатов влияют меры государственной поддержки для бизнеса.

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4 июля, 2022 - 11:00

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