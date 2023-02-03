Индекс промышленного производства Зауралья выше среднего по России

Индекс промышленного производства – один из ключевых показателей развития региона, его рост свидетельствует о подъеме экономики. Для развития производства в Курганской области действует более 50 мер поддержки. В регионе работает сеть индустриальных парков, резиденты которых могут пользоваться областными и федеральными мерами поддержки. Три парка работают в Кургане, и по одному в Шадринске и в Варгашах. На площадках парков выпускают продукцию 42 резидента, которыми создано более тысячи новых рабочих мест. Инициатива по строительству индустриальных парков для создания новых предприятий принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.