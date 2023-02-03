Индекс промышленного производства – один из ключевых показателей развития региона, его рост свидетельствует о подъеме экономики. Для развития производства в Курганской области действует более 50 мер поддержки. В регионе работает сеть индустриальных парков, резиденты которых могут пользоваться областными и федеральными мерами поддержки. Три парка работают в Кургане, и по одному в Шадринске и в Варгашах. На площадках парков выпускают продукцию 42 резидента, которыми создано более тысячи новых рабочих мест. Инициатива по строительству индустриальных парков для создания новых предприятий принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.
Индекс промышленного производства Зауралья выше среднего по России
В прошлом году этот показатель составил 102,5% к предыдущему году.
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