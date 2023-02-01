Индексация материнского капитала и увеличение социальных выплат

В феврале материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции – 11,9%. Для семей с одним ребенком он составит 586 946 рублей и 775 628 рублей для семей, где появился второй малыш. При условии, что до его рождения, права на маткапиал не было. Доплата при рождении второго ребенка, если семья уже оформляла маткапитал, составит 188 681 рубль.

Кроме материнского капитала, на 11,9% увеличиваются единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит 22 909 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7 925 рублей.

С февраля деятельность ФСБ, ФСО, СВР, Министерства обороны и МВД не является предоставлением государственных и муницппальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы силовиков.

Профильный закон об охоте позволит теперь государственным охотинспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу. Кроме того, инспекторы получили право на применение физической силы и оружия при задержании браконьеров.