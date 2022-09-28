Индустриальный парк «Курган Энергомаш» включён в реестр Минпромторга России

Индустриальный парк «Курган Энергомаш» включили в реестр Минпромторга России. Чтобы войти в министерский реестр, руководство индустриального парка предоставило всю документацию для прохождения аттестации.

«Минпромторг проверял нас на соответствие всем критериям – наличие необходимых инженерных коммуникаций, водоснабжения, канализации, достаточность объёма электроэнергии, всё, что необходимо для обеспечения работы резидентов, - пояснил генеральный директор индустриального парка «Курган Энергомаш» Сергей Доронин. – Мы прошли эту проверку, доказали, что полностью соответствуем всем критериям и были внесены в реестр индустриальных парков».

С сентября для резидентов индустриального парка действуют налоговые льготы. Теперь в региональной части налогообложения скидка по налогу на прибыль для них составляет 3,5%. Налоговые ставки по налогам на имущество и транспорт обнулены.

Якорный резидент и инициатор создания индустриального парка «Курган Энергомаш» - завод «Темпер». Предприятие занимается производством трубопроводной арматуры – стальных шаровых кранов для систем тепло- и газоснабжения. Кроме того, сейчас среди резидентов этого индустриального парка компаниииз других регионов - «ЛД – Фитинг», «ФорсПродакшн», «ЛД Прайд». Эти резиденты объединены по отраслевому признаку – производство продукции для тепловых, газовых, водопроводных сетей. Ключевой партнёр парка – автономная некоммерческая организация «Арматурный кластер». Пятый на сегодняшний день резидент парка – компания «Зауральская сталь», занимающаяся переработкой лома металла и подготовкой стали для использования её в дальнейшем производстве.

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.

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