Инфляция в Курганской области снижается шестой месяц подряд

Годовая инфляция в Курганской области в октябре 2022 года составила 12,3%. Основную роль в замедлении темпа роста цен сыграли увеличение предложения плодоовощной продукции и сдержанный спрос потребителей, заявили в Отделении Курган Банка России.

По данным финансовой организации, продовольственная инфляция снизилась с 15,2% до 12,1%. Это самое заметное снижение темпа роста цен на продукты питания в регионе за последний год. Благоприятная погода способствовала обильному урожаю овощей и фруктов, что привело к увеличению объема этой продукции на прилавках магазинов и не дало разогнаться инфляции. Свою лепту внесло и увеличение импорта фруктов и овощей благодаря снятию ограничений на их ввоз из отдельных стран. Замедлился годовой рост цен на яблоки и груши. Дешевле, чем годом ранее, стали стоить даже огурцы.

В сегменте непродовольственных товаров инфляция тоже замедлилась, до 14,3% после 15,2% месяцем ранее. Зауральцы гораздо меньше совершали крупные покупки. Снижение спроса привело к замедлению роста цен на обувь, пылесосы, холодильники и легковые автомобили.

Инфляция в сфере услуг замедлилась с 9,0 % до 8,9%. На это повлияла динамика стоимости услуг пассажирского транспорта. В частности, жители Курганской области стали меньше совершать перелеты внутри страны. Как следствие, годовой темп прироста цен на авиабилеты в экономическом классе уменьшился.

Кроме того, в октябре замедлился годовой рост цен на большинство видов медицинских услуг, в особенности – стоматологических. Это произошло под влиянием эффекта высокой сравнительной базы: годом ранее стоимость стоматологических услуг увеличилась из-за роста цен на материалы и препараты.

В целом по стране годовая инфляция продолжила снижаться и составила в октябре 12,6%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.