Инициативу курганского губернатора поддержали в федеральном центре

С 1 апреля текущего года в России жилье многодетных семей и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, будут в обязательном порядке оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями. Такое требование внесено в Правила противопожарного режима. Об этом сегодня, 18 января, сообщил заместитель министра МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский, который с рабочим визитом посетил Курган.

- Пожарный извещатель будет в нужную минуту сигнализировать о начале пожара. Это даст людям возможность своевременно приступить к ликвидации возгорания, а при невозможности самостоятельно потушить огонь – оперативно эвакуироваться и спасти свои жизни, - объяснил генерал-полковник внутренней службы.

Отметим, что в Курганской области оснащение пожарными извещателями домов многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающих инвалидов, а также других категорий граждан, нуждающихся в поддержке, ведется уже с 2019 года. Такова инициатива губернатора Вадима Шумкова. Средства на это по поручению главы региона выделяет областной бюджет.

- За последние 4 года в частном секторе региона установлено более 19 тысяч подобных устройств, и они уже доказали свою высокую эффективность. Благодаря громкому звуковому сигналу, который извещатели издают при задымлении помещения, были спасены жизни 47 человек, в том числе 27 детей, - сообщал ранее «Новому миру» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Яров.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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