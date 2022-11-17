Инициативы курганского губернатора поддержали на федеральном уровне

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал инициатором возвращения в школьную программу курса начальной военной подготовки. Идею поддержали в Министерстве просвещения РФ, уроки НВП начнутся по всей стране со следующего учебного года.

Но это стало не единственной инициативой главы Зауралья, которая получила одобрение на федеральном уровне. Данная информация прозвучала в интервью, которое курганский губернатор дал своей пресс-службе.

- Также мы предложили вернуть в школу полноценные уроки трудового воспитания. На своем региональном уровне мы уже начали реализовывать эту идею и надеемся, что Минпросвещения наше начинание поддержит, - сообщил Вадим Шумков.

Возвращаясь к теме НВП, он указал, что эксперименты над школьным образованием, которые длились два десятка лет, нужно прекратить. Необходимы некие константы, и возврат к ценностям, проверенным временем. Причем акцент надо делать на воспитательный элемент – не обучать детей труду, а воспитывать их трудом.

- Мы сформировали региональный стандарт и отправили его в Минпросвещения на рассмотрение, куда усиленно «зашили» ряд моментов, связанных с воспитанием. Мы решили прекратить этот «футбол» между обществом, школой и государством в вопросе, кто же, наконец, должен воспитывать детей. Пока этот «футбол» был, дети оставались предоставлены сами себе. В областном законе об образовании мы прописали, что воспитание является миссией государства и образовательной системы. Это ни в коей мере не снижает значимость родителей и всего общества в воспитательном процессе. Но все-таки школьные учителя – это люди, которых ребенок видит каждый день, и они должны вкладывать ему в голову то, с чем он пойдет по жизни. Поэтому мы максимально «напитали» региональный стандарт вопросами воспитания, включая патриотическое воспитание. Мы предлагали, предлагаем и будем это предлагать, поскольку считаем, что именно так и должно быть, - заявил губернатор Курганской области.

Николай Волков.