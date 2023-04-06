Инвестиционный потенциал Курганской области презентуют в Москве

В Национальном рейтинге наш регион входит в ТОП-15.

Делегация Курганской области 7 апреля в Москве презентует инвестиционный потенциал региона в Агентстве стратегических инициатив.

Состоится пленарное заседание, а также подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и АСИ губернатором Вадимом Шумковым и генеральным директором агентства Светланой Чупшевой. В программе - тематические информационные площадки об экономическом, туристическом потенциале региона, преимуществах сети индустриальных парков, которая активно развивается в Курганской области по инициативе губернатора, мерах поддержки, возможностях в сфере информационных технологий. Запланированы переговоры с инвесторами и подписание ряда соглашений, совещание по вопросам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и рейтинга оценки усилий органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан.

Курганская область в прошлом году существенно поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и вошла в ТОП-15 регионов страны, сообщили в пресс-службе губернатора. Президент России Владимир Путин в 2022 году назвал Курганскую область регионом с самым большим рывком в Национальном рейтинге инвестклимата.

Гости мероприятия смогут познакомиться с продукцией промышленных предприятий и АПК на выставке.



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