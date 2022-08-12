Инвесторы могут заключить с Курганской областью специнвестконтракт

В Курганской области инвесторы могут получить значительные налоговые преференции. Детали механизма в ходе прямого эфира, который провело региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», раскрыл директор областного Департамента экономического развития Владимир Ковалев.

- Если инвестор заключит с регионом специальный инвестиционный контракт и вложит в реализацию своего инвестпроекта свыше 50 млн рублей, он получит налоговые льготы. Налог на прибыль будет снижет для него до 13,5%, а имущественный и транспортный налоги будут вовсе исключены, - объяснил Владимир Ковалев.

Он уточнил, что такая возможность предоставляется не только инвесторам, которые приходят из других регионов, но и предприятиям Курганской области, планирующим реализовать новый инвестпроект и готовым вести отдельный налоговый учёт нового производства.

Напомним, что ранее налоговые преференции предоставлялись только резидентам индустриальных парков и предприятиям, расположенных на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сейчас их круг расширен. Подобным образом Правительство РФ стремится стимулировать открытие новых производств в ответ на западные санкции и уход с российского рынка ряда зарубежных компаний.

Николай Волков.

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