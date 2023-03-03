Инженер Курганмашзавода награжден за внедрение цифровых технологий

Ведущий инженер-программист отдела систем автоматизированного проектирования работ «СКБМ» Павел Ненашев стал победителем XXIII Всероссийского конкурса «Инженеры России» в номинации «Техника военного и специального назначения». Сообщает пресс-служба предприятия "Курганмашзавод".

Научно-инженерное сообщество страны высоко оценило работу Павла Ненашева по цифровизации организации и внедрению новых информационных и сетевых технологий. Их освоение позволило создавать новые формы разработки вооружения, военной и специальной техники. Одно из направлений - внедрение технологий по созданию цифрового двойника, способного полностью заменить реальный объект и ускорить процесс разработки.

Для участия во Всероссийском конкурсе в 51 номинации заявилось более 70 тысяч инженеров со всей страны. Победителями стали всего 270 человек, участвующих в номинации «Профессиональный инженер России».