Ирэна Тетеревникова: Дата 23.02.2023 может запустить новый символичный период

Итак, пытаемся осмыслить очередной астрологический прогноз от Ирэны Тетеревниковой. По ее прогнозу, дата 23.02.2023 может запустить новый символичный период.

Эту дату практически можно отнести к зеркальной. А они являются очень мощными по энергетике. Для примера, разберем последнюю абсолютно зеркальную дату, которая была несоизмерима по силе и масштабному коду. Дата 22.02.2022 в прошлом году просто взяла и фактически запустила процесс разделения мира пополам.

Цитаты из прогноза от 18.02.2022:

«Неделя зашкаливает по значимости событий и их масштабности!!! Не только относительно этого года, а в целом. 22.02.2022 – мощная дата: возвратит содеянное, даст борьбу противоположностей… Тому, кто в зависти, злобе и т.п., внешний мир нанесет удары: физически это выльется в обострение крупных конфликтов, массовых заболеваний («войны» тел и внутри тел). Такие периоды характерны переделом мира, сменой лидеров и ориентиров, взрывными ситуациями, природными катаклизмами».

Разделение - одно из свойств «двойки», но были запущены и положительные процессы. Двойка – число Луны, она отвечает за быстрые перемены, эмоции, воду – смывает старое и очищает место для нового.

В этом году, к двойке добавляется тройка – 23.02.2023. Что дает новый поворот в ходе тогда произошедших событий. Включается планета Юпитер, которая отвечает за мудрость, истинные ценности и знания, новые политические тенденции. В положительном ключе эта дата несет синтез, благоприятствует образованию новых масштабных союзов. Но, как следствие, это и разрывы прежних соглашений, изменения в договорённостях. Суммы половинок даты дают по семерке. И добавляют влияние планеты Кету, которая кардинально разная:

- Тот, кто не будет действовать из искреннего желания помочь и понять, обречен на потери (Кету будет отсекать и сжигать).

- Тот, кто вооружится одухотворенностью, аскетичностью, благими намерениями, сможет присоединиться к эффективным и долговременным союзам.

- В индивидуальном плане рекомендуется уменьшать агрессию. Отказаться от вредных привычек и зависимостей. Научиться довольствоваться малым и уединением. Обстоятельства могут требовать быстрой реакции и тактических изменений.

- Уникальность этой даты в том, что позитивным людям она даст возможности для исполнения желаний, благоприятна для начинаний, примирений. Все, чем Вы поделитесь – вернется! Так как весь 2023 год проходит под числом семь, советы актуальны на долгий период.

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