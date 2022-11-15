Ирина Саблукова: «Для Курганской области инфраструктурные бюджетные кредиты служат важной поддержкой»

Директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова рассказала об использовании инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Для Курганской области инфраструктурные бюджетные кредиты служат важной поддержкой, где они помогают подготовить земельные участки под жилую застройку и комплексное развитие территорий в микрорайоне Заозерный. В 2022 году, например, здесь началось строительство дороги по ул. Елисеева в 16 микрорайоне, - отметила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

16-й микрорайон считается самым отдаленным участком Заозерного жилого массива, поэтому необходимо решить проблему с транспортной доступностью для его жителей.

Протяженность новой дороги составит 1,6 км, что поможет соединить 16 микрорайон с соседним 7, а также с автодорогой Курган-Шадринск.Далее от 7 микрорайона будет построена дорога по улице Фарафонова до улицы Мальцева, которая позволит соединить отдаленные микрорайоны с центром Заозерного.

Сейчас в Заозерном ведется технологическое присоединение к системам водоснабжения и водоотведения, к электрическим и тепловым сетям участка на озере Черное. Здесь планируется реализовать крупный проект комплексного развития территории.

«На нежилом участке у берега озера будут возведены мало- и среднеэтажные дома, благоустроены скверы как для жителей новых домов, так и для всех заозерцев. Базой для такого важного проекта КРТ является присоединение к инженерным сетям. Именно инфраструктурные бюджетные кредиты помогают в его реализации. Помимо молодого макрорайона Заозерный, перемены коснутся и центра Кургана. Здесь планируется строительство участка дороги в 0,5 км по улице Бурова-Петрова, который продолжится до улицы Куйбышева. Будет построена также дорога до ЖК «Солнце парк», что поможет соединить новый жилой комплекс с остальной дорожной сетью города», - добавила Ирина Саблукова.

Строительство всех объектов планируется завершить уже в 2023 году. Работа в этом направлении продолжится и в последующие годы.

Фото департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

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