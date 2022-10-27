Ирина Саблукова рассказала о благоустройстве площадей в Далматове

роект стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

Директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова рассказала о реализации проекта «История двух площадей» в городе Далматово.

«Территория проектирования расположена в самом центре города у главной точки притяжения для жителей и гостей Далматово — Успенского мужского монастыря, который замыкает улицу Попова с юга. На севере участок примыкает к железнодорожному вокзалу — пункту прибытия людей в город. Проект предполагает благоустройство Привокзальной и Успенской площадей, а также соединяющую их пешеходную улицу Попова», - пояснила в прямом эфире «Радио России» директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

Привокзальная площадь — это входная зона, здесь начинается маршрут туристов по городу. Это своеобразная визитная карточка города. Данная территория будет состоять из трех функциональных зон.

Центральная - здесь будет сквер c рябинами и кленами, где можно найти карту города — по ней турист может изучить территорию и понять, куда двигаться дальше. В сквере установят шахматные столики и скамейки, где можно будет отдыхать с семьей или друзьями.

Западная - прогулочная зона, где сейчас выгуливают собак, поэтому в проекте предусмотрена площадка для их дрессировки.

Восточная - прогулочная зона с кафе и игровой площадкой, с поездом для детей.

По словам Ирины Саблуковой, Успенская площадь станет местом для проведения массовых мероприятий и отдыха жителей города и его гостей. Основная ось движения людей по площади направлена на вход в монастырь. В центре площади расположена сцена и пространство для проведения различных мероприятий: концерты, праздники, ярмарки. Также в центре будет расположен фонтан – точка притяжения для жителей и туристов с местами для отдыха за столиками или на скамейках. На площади находятся два небольших сада с яблонями для спокойного времяпрепровождения.

Планируется благоустроить и улицу, носящую имя известного физика Александра Попова, изобретателя радио. Для улицы разработан единый дизайн-код: белые фасады и темно-серые графичные акценты — вывески. Многие из зданий вдоль улицы имеют белый цвет.

Здесь построят тротуары, велосипедные проезды и городские парковки, установят арт-объект, посвящённый изобретателю радио.

«Если говорить об озеленении, то это довольно зеленый проект. Деревья будут обновлены, будет очень внимательно проработан вопрос с нижним озеленением. Процент озеленения территории увеличится в разы», — утверждает директор профильного департамента.

Фото Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

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