Ирина Саблукова: «Спасибо за верность профессии!»

Профессия строителя – из числа тех, в которую приходят раз и навсегда. Однажды создав своими руками что-то, что начинает долгими десятилетиями приносить пользу людям: защищать их от стужи, ветра, дождя, помогать в производственных корпусах выпускать различную продукцию и так далее, - невозможно отказаться от радости служения обществу. Эта мысль прозвучала в курганском Центральном парке культуры и отдыха, где вчера, 14 августа, прошло празднование Дня строителя.

К собравшимся ветеранам и действующим представителям данной профессии со сцены обратилась директор Департамента строительства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова:

- Коллеги! Друзья! Сегодня будет сказано очень много теплых слов в ваш адрес. От себя лично хочу сказать: «Спасибо!». Спасибо за верность профессии! Спасибо за верность строительной отрасли! Спасибо за верность Курганской области! Всем здоровья и до скорых встреч на новых строительных площадках! С праздником!!!

Помимо Ирины Саблуковой строителей поздравили другие представители органов власти, ветераны и курганские артисты, подготовившие обширную и красочную праздничную программу.

Николай Волков.

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