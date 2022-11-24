Ирина Саблукова: «В Кургане сейчас активно застраивается жилой массив Заозёрный»

В Кургане сейчас активно застраивается жилой массив Заозёрный. Об этом в прямом эфире телерадиокомпании ГТРК-Курган сообщила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

По ее словам, ещё недавно довольно пустой 7-й микрорайон сейчас всё больше заполняется жилыми домами. Кроме того, начинает застраиваться восьмой микрорайон, в 12-м микрорайоне появился ЖК «Город-сказка. И даже на оставленном когда-то 16-м микрорайоне вновь возобновятся работы по застройке.

Ирина Саблукова сообщила, что в строительной отрасли региона практикой стало использование такого инструмента как средства инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

Примером тому может послужить строительство дороги по улице Елисеева, которая соединит 16-й микрорайон с ближайшим к нему 7-м. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов от 7-го микрорайона будет построена дорога до улицы Мальцева по Фарафонова, дорога по Бурова-Петрова до конца улицы Куйбышева и дорога до ЖК «Солнце-парк», который также продолжает застраиваться современными жилыми домами в прекрасном месте – на берегу реки Тобол.

По словам директора профильного департамента, на сегодняшний день ввод жилья в Курганской области составляет более 300 тысяч квм. Прирост по сравнению с прошлым годом 34, 84%. Сюда включены как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома. «Регион застраивается, спрос на жильё растёт», - резюмировала Саблукова.

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