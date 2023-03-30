Искать пожары в Курганской области будут видеокамеры и беспилотники

По поручению губернатора Вадима Шумкова в лесном фонде Курганской области установят 30 камер видеонаблюдения. Это позволит обеспечить оперативный мониторинг пожарной ситуации во всех лесах Зауралья. Об этом в ходе прямого эфира, который организовал Центр управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», заявил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Работа видеокамер не подвержена человеческому фактору и влиянию неблагоприятных погодных условий. На них установлены датчики, которые даже в ночное время позволяют обнаружить термическую аномалию, то есть термоточку, а проще говоря, очаг возгорания, - объяснил преимущества такой системы мониторинга Олег Поршаков.

Помимо этого для выявления возгорания будут задействованы беспилотные летательные аппараты. Пять беспилотников в Курганской области уже есть, еще три в настоящий момент закупаются.

- Эти БПЛА имеют большой радиус действия. Операторы, которые будут ими управлять, проходят курс обучения, - сообщил и.о. директора Департамента гражданской защиты Курганской области.

Николай Волков.

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