Исполнительные производства в отношении военнослужащих приостановят

Исполнительные производства в отношении военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции, подлежат приостановлению. Такую информацию озвучила заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Курганской области Александра Галичина.

- Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России. Направить заявление о приостановлении мобилизованные граждане могут лично с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Услуга «Подача заявлений, ходатайств, объяснений отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству». Составить заявление могут и близкие родственники мобилизованных граждан. Для этого им необходимо обратиться к дежурному сотруднику или судебному приставу- исполнителю, ведущему исполнительное производство, - объяснила Александра Галичина.

Напомним, что прием граждан дежурными сотрудниками во всех подразделениях управления, в том числе в Кургане и районах области, проводится без предварительной записи ежедневно с 8 до 17 часов в рабочие дни, по пятницам – до 15:45. В Кургане дежурные сотрудники ведут прием по адресу: улица Дзержинского, 54А. В районах - в действующих отделениях.

Уточнить дополнительную информацию по вопросам приостановления исполнительных производств можно по телефону 49-19-00 или в Центре информирования граждан - 49-18-19.