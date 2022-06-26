Исполняющий обязанности главы Кетовского района посетил ИК-6

Мероприятие проведено в целях ознакомления руководителя муниципального округа с производственным потенциалом исправительной колонии.

Начальник подразделения Дмитрий Ноек в ходе осмотра промышленной зоны рассказал о возможностях Центра трудовой адаптации осужденных.

В колонии работают швейный, дерево- и металлообрабатывающие участки, линия по производству синтетического волокна. Осужденные изготавливают стройматериалы, тару, металлоконструкции, мебель, мягкий инвентарь, элементы благоустройства городских территорий, отшивают спецодежду.

Олег Язовских осмотрел образцы выпускаемых изделий, которые могут быть использованы в рамках муниципального заказа. Главу заинтересовали средства индивидуальной защиты и спецодежда, а также матрасы с синтетическим наполнителем, которые поставляются в учреждения социальной сферы.

Развитие производственной деятельности и трудоустройство осужденных является одним из приоритетов деятельности исправительного учреждения. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщают, что на сегодняшний день в колонии работают 529 осужденных, что составляет 41% от подлежащих трудоустройству. Вместе с тем потенциал центра трудовой адаптации полностью не реализован. Сотрудники производственной службы нацелены на поиск новых заказов и привлечение бизнеса для совместной работы.

В ходе рабочего совещания стороны наметили направления взаимодействия.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.