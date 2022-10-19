Истории зауральских педагогов могут войти в «Книгу автобиографий учителей ФКР»

Российских педагогов призывают рассказать, как и почему в свое время они решили пойти работать в школу. Издание увидит свет в 2023 году. Это станет одним из этапов работы в рамках Года педагога и наставника.

Идея необычного проекта принадлежит активной участнице сообщества ФКР, полуфиналистке телешоу «Классная тема» Елене Востриковой. По ее задумке книга будет состоять из небольших автобиографий, разделенных на четыре блока по годам: 70-е годы XX века, 80-90-е годы, 2000-2010 и 2010-2022 годы.

«Интересно будет узнать от учителей разных поколений, почему они в разное историческое и эпохальное время пришли работать именно по этой специальности», — поделилась Елена Востриковова.

Свою биографию учителям предлагают написать самостоятельно. Объем - два-три листа формата А4. При этом важно дать несколько советов будущим поколениям коллег. Выслать готовый документ нужно до конца 2022 года на электронную почту Елены: evostrikova69@mail.ru.

По мнению учителя математики курганской гимназии №30 Марины Вершининой, которая принимала участие в Форуме классных руководителей, каждый, кто связан с историческими событиями российского образования, должен оставить свой след.

Отметим, что «Книга автобиографий учителей ФКР» уже получила поддержку десятков педагогов по всей стране. В официальной группе форума пост о ней собрал 26 тысяч просмотров, 245 лайков и более 50 комментариев.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.