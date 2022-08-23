Историк из Кургана претендует на звание учителя года России

Учитель истории и обществознания гимназии №19 Юрий Долгих собирается в Тюмень. Он участник федерального этапа главного педагогического состязания страны.

Первый и второй туры конкурса «Учитель года России – 2022» будут проходить с 20 сентября по 5 октября, уточнили в пресс-службе муниципалитета. Финал и награждение победителей состоятся в Москве.

По словам Юрия Долгих, участие в любых профессиональных мероприятиях для него, прежде всего, возможность для саморазвития.

Напомним, пять лет назад педагог Юрий Долгих уже принимал участие в конкурсе «Учитель года». В 2017 году он состязался в номинации «Педагогический дебют». В пресс-службе администрации города сообщили, что в апреле этого года Юрий Долгих стал победителем областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства-2022» в номинации «Лучший учитель».

- Стараюсь быть понятым и услышанным детьми.Как было в античной Греции – первый среди равных. У нас сотворчество, сотрудничество. Но не более того. Да, я учитель, определяю вектор урока, но и они тоже создатели этого урока. А самое главное для меня — научить мыслить и быть перед ними честным, - прокомментировал Юрий Долгих.

Фото с сайта администрации города Кургана.