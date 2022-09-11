Иван Хлебников поблагодарил тех, кто делает отдых детей ярким и насыщенным

Заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников поблагодарил за работу вожатых и воспитателей. Встреча с активом прошла в минувшую пятницу во время фестиваля профмастерства. За победу боролись 10 команд. Итоги узнаем совсем скоро.

- Есть у нас традиция по итогам трудового лета делиться своими наработками и опытом, обсуждать проблемные вопросы, которые возникают в работе с детьми, награждать лучших. Фестиваль — это логическое продолжение нашей системной деятельности, которая направлена на повышение качества воспитательной работы в учреждениях отдыха и оздоровления. Сегодня на площадках мы говорим о том, что важно и нужно в работе с подрастающим поколением. Здорово, что здесь присутствуют самые разные категории специалистов: вожатые, воспитатели, педагоги дополнительного образования, спортивные инструкторы. Все вместе они делают отдых наших детей ярким и насыщенным. Спасибо им за это, - сказал Иван Хлебников.

В департаменте образования уточнили, что этим летом в детских оздоровительных лагерях Курганской области отдохнули почти 33 тысячи ребят.