Из аэропорта Кургана можно долететь до Нового Уренгоя

С 21-го сентября жители и гости Курганской области смогут улететь из аэропорта Кургана в Новый Уренгой. Об этом сообщает пресс-служба курганского аэропорта.

раз в неделю по средам на самолёте «Boeing 737 – 400». Он рассчитан на 159 кресел. Подробнее на официальном сайте АО «Аэропорт Курган».

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что С 27-го июля по 31 августа три раза в неделю: понедельник, среда, суббота, вылет из Кургана в 15 часов(аэропорт Домодедово).

Полёты будет осуществлять авиакомпания «Nordstar» на самолёте «Boeing-737 800» вместимостью 180 кресел. Шесть из них бизнес.

С первого сентября рейсы из Кургана в Москву будут выполняться ежедневно в привычное для курганцев утреннее время.

Фото пресс-службы аэропорта "Курган".