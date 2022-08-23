Из Кургана на Донбасс ушла очередная партия гуманитарной помощи

Из Курганской области в Краснодон Луганской народной республики отправлены стройматериалы для восстановления жилых домов и социальных объектов.

Сбор стройматериалов был организован по личной инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В своем телеграм-канале глава региона поблагодарил тех, кто поддержал сбор груза:

«Подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном (ЛНР). На днях Краснодон получит стройматериалы, которые Курганская область отправила для восстановления домов и соцобъектов. Спасибо всем, кто принял участие и продолжает участвовать в сборе гуманитарной помощи» (https://t.me/silavpravdevshumkov/1376).

Стройматериалы смогли передать лесоперерабатывающие предприятия Курганской области.

«Материал, который был отправлен, может быть использован в полном объеме, как для восстановления кровли, для настила полов, а также всех других необходимых видов строительных работ», - разъяснил первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

Зауралье отправляет гуманитарную помощь в республики Донбасса не в первый. раз принимает участие в отправке на Донбасс гуманитарной помощи. Местные граждане организуют сборы необходимых для жизни продуктов и материалов. Как подсчитали в пресс-службе губернатора Вадима Михайловича Шумкова, в общей сложности жители и организации региона направили уже более 200 тонн гуманитарной помощи.

В муниципалитетах Курганской области работа по сбору гуманитарки продолжается. Вещи, продукты питания и другие предметы аккумулируются в центрах в центрах социального обслуживания населения и даже во всех колледжах для последующей отправки.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.