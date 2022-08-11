Из Кургана в Луганскую область отправят еще пять вагонов деревянных конструкции

Курганская область продолжает отправлять гуманитарную помощь на Донбасс и в Луганск. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Михайлович Шумков.

«Сейчас отработали с нашими предпринимателями отправку ещё 5 вагонов деревянных конструкций - стропила, обрешётка, иные стройматериалы, необходимые для восстановления кровель и жилья. Спасибо ребятам!!! В ближайшее время, после уточнения от коллег в Луганске по точкам приема, этот груз будет отправлен», - написал глава региона, отмечая, что Курганская область уже к лету направила 200 тонн гуманитарной помощи Донбассу, которую собрали, как просто неравнодушные к чужой беде жители региона, так и предприниматели, трудовые коллективы предприятий, органов власти и учреждений социальной сферы.

«Уже делился с вами, как меня порадовало, что небольшая Курганская область ещё к началу лета собрала 200 тонн гуманитарной помощи Донбассу. Помощь продолжает поступать и сейчас. Это особый повод для гордости. Это значит, что души и сердца наших земляков открыты чужому горю, несмотря на проблемы, которые всегда имеются у каждого», - говорится в сообщении главы региона.

Вадим Михайлович рассказал, что Курганская область помогает в переподготовке сотрудников луганских учреждений образования, чтобы они могли работать по российским образовательным стандартам.

Напомним, что в регионе продолжают работать пункты приема гуманитарной помощи в центрах социального обслуживания населения и во всех колледжах. Также в Кургане работает региональный центр развития добровольчества.

Фото Николая Пушилина.

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