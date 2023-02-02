Из Кургана вывезли более 93 200 тонн снега

Дорожные службы города с 1 января 2023 года вывезли более 93 200 тонн снега.

«Каждые сутки объем вывозимых снежных масс достигает до 4700 тонн», - уточнила в своём телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова.

Глава города поблагодарила дорожников за работу. Елена Ситникова отметила, что они ежедневно очищают от снега городские мосты и путепроводы, улицы и тротуары, пешеходные перекрёстки и площадки около остановок общественного транспорта. «Оперативно справляются с последствиями снегопадов во всех частях города, прилагая максимум усилий, чтобы нашим горожанам было комфортно передвигаться как пешком, так и на транспорте. Хотя мы все понимаем, что после обильных снегопадов одномоментно очистить все улицы в городе невозможно и первоочередное значение все-таки уделяется улицам с интенсивным движением и где ходит общественный транспорт. Сейчас активно ведется вывоз снега с территории города», - пояснила глава города.

Фото из телеграм-канала главы города Кургана Елены Ситниковой.