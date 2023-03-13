Из Курганской области мобилизованным отправили продукты и УАЗы

Фуру с продуктами питания и снаряжением для наших мобилизованных земляков, принимающих участие в СВО, отправили сегодня из Курганской области.

По словам губернатора Вадима Шумкова, общий вес груза, распределенного по частям, составляет 20 тонн.

«Также передаем еще 3 отремонтированных готовых к отправке УАЗа. Их также перед отправкой пригрузили продуктами питания и запрошенным ранее снаряжением», - написал в своём телеграм-канале губернатор и еще раз поблагодарил всех, кто понимает и поддерживает.

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