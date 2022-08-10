Избран новый глава Притобольного района

Сегодня, 10 августа, состоялось заседание думы Притобольного района. По итогам мероприятия было принято решение о вступлении в должность главы района Дмитрия Спиридонова.

9 августа прошла конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность, как сообщается в Муниципальном вестнике Притоболья. Комиссия состояла из 6 человек: председателя конкурсной комиссии Евгения Сорогина, его заместителя Владимира Федотова, секретаря комиссии Натальи Севостьяновой, а также Елены Абраменко, Екатерины Антипиной и Ольги Орловой. По результатам конкурсных процедур был составлен общий рейтинг претендентов:

- Спиридонов Дмитрий Алексеевич – 13,9 баллов (86,9%),

- Посохова Ирина Юрьевна – 9,2 баллов (57,5%).

На сегодняшнем заседании районной думы за Дмитрия Спиридонова проголосовали 10 депутатов из 12 присутствующих – сообщил Александр Тетерин в своём телеграм-канале.

Ранее Притобольным районом руководила Людмила Злыднева. 11 июля она ушла в отставку, после чего обязанности руководителя администрации выполнял заместитель Сергей Комогоров. Теперь он продолжит работать в своей должности заместителя по социальным вопросам.

Что касается нового Главы района – ранее он был главой Шмаковского сельсовета, а затем трудился в отделе по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Притобольного района.

По информации телеграм-канала Александра Тетерина и сайта Администрации Притобольного района

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