ИЖС занимает 70% нового жилья в Курганской области

В Курганской области ежегодно растут объемы ввода в эксплуатацию нового жилья. Об этом, выступая в прямом эфире, который организовало региональное правительство в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», заявила директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

- Темпы ввода жилья в нашем регионе за последнее время – 269, 280 и 285 тысяч квадратных метров в год. По состоянию на 1 августа текущего года введено уже 150 тысяч «квадратов». Причем львиную долю в этом объеме, 70%, занимает индивидуальное жилищное строительство, а многоквартирные жилые дома – 30%, - уточнила докладчица.

По ее словам, большую роль в росте объемов строительства жилья играют государственные меры поддержки граждан. Так, при возведении своего жилья они могут получить из областного бюджета субсидию в размере до 700 тысяч рублей. Иногда эта сумма достигает почти половины стоимости дома. Разумеется, это помогает семьям решиться строить на строительство собственного жилья.

- Этот вид государственной поддержки является беспрецедентным. Такого нет ни в одном другом российском регионе. Субсидия выделяется по инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова. Мы призываем жителей региона задуматься о строительстве собственного жилья, - заявила директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам Ирины Саблуковой, у села Колесниково в Кетовском районе и в городе Шадринске сформированы земельные участки для коттеджных поселков. К ним подведена инженерная инфраструктура, ведутся переговоры с подрядчиками. Если кто-то не хочет собственными силами строить себе дом, он может заключить договор с подрядчиком, и тот возведет ему коттедж выбранной заказчиком планировки.

Николай Волков.

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