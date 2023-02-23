Известная российская журналистка Симоньян высоко оценила снятое курганцем видео

Главный редактор телеканала RussiaToday Маргарита Симоньян высоко оценила видео, снятое активистом курганского отделения общества «Царьград» и лидером общественного движения «Добрая земля» Александром Пылковым.

17 февраля журналистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте»разместила видеоролик Александра и написала: «Видео с СВО, которое я пересмотрела десять раз, десять раз плакала и буду смотреть и плакать еще».

Создатель видео Александр Пылков (позывной «Блогер») говорит: «Не важно, кто ты по национальности – узбек, татарин, кавказец любой национальности, ты – русский, сегодня проживающий в этой стране. Мы всегда заодно».

Как сообщает пресс-служба Курганской епархии, по инициативе Александра Пылкова и по благословению секретаря Курганской епархии иерея Леонида Перчугова, духовника регионального отделения Общества «Царьград», в октябре 2022 года был объявлен сбор средств на антидроновое ружьё для воинов батальона «Дон», к концу декабря была собрана нужная сумма, ружьё стоимостью 500 тысяч рублей было приобретено и передано на передовую.

Практически сразу был объявлен сбор на второе такое ружьё – для представителей спецназа ГРУ. В сборе средств активное участие принимали посетители православной выставки-ярмарки «Добрый свет Рождества», которые добавили к уже собранным 180 тысячам ещё 70 тысяч рублей. Остальную сумму на покупку ружья, как и в первом случае, внесли прихожане двух курганских приходов – Богоявленского и Покровского. Их настоятели – Леонид Перчугов и Михаил Сычковпередали недостающие 170 тысяч рублей.

«Это средства собрали прихожане, обычные люди, огромная им благодарность. Отец Леонид и отец Михаил на постоянной основе помогают нам в сборах. Храни всех Бог!» – сказал Александр Пылков.

Как рассказали в пресс-службе епархии, в начале февраля представители «Доброй земли» уехали в расположение бригады «Дон» батальона «Енисей», увезли гуманитарную помощь от зауральцев, в том числе, иконы от Курганской епархии. Эти иконы розданы по частям и подразделениям бригады «Дон» и переданы на передовые рубежи.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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