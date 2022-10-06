Новый мир
Курган 11o
Курс ЦБ:$60,2558,23
16+
Версия для слабовидящих

Известный зауральский травник Дмитрий Юровский возобновляет лекторий

9 октября пройдет первая встреча в новом сезоне в Маяковке

6 октября, 2022 - 22:30

Лекторий «Лекарственные травы Зауралья» после летних каникул вновь приглашает слушателей. В библиотеке им. В. Маяковского 9 октября в 11:00 пройдёт первая встреча в новом сезоне, на которой расскажут о растениях, снимающих тревогу и стресс.

Автор и бессменный ведущий – российский травник, медик, телеведущий, популяризатор фитотерапии, герой проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия» Дмитрий Юровский.

Дмитрий занимается траволечением с 2007 года, окончил Курганский базовый медицинский колледж, прошёл подготовку в институте фитотерапии профессора Корсуна В. Ф. Сейчас ведёт авторскую программу «Живая аптека» на телеканале «Загородный», рубрику «Без всякой химии» в утреннем эфире телеканала «ТВЦ».

Участники клуба с 2017 года собираются в Маяковке на занятиях «Лекарственные травы Зауралья», где узнают об основах травничества, лекарственных растениях Курганской области, особенностях их применения, а летом совместно выезжают на сбор трав.

По информации БИС города Кургана.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

6 октября, 2022 - 22:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество