Известный зауральский травник Дмитрий Юровский возобновляет лекторий

Лекторий «Лекарственные травы Зауралья» после летних каникул вновь приглашает слушателей. В библиотеке им. В. Маяковского 9 октября в 11:00 пройдёт первая встреча в новом сезоне, на которой расскажут о растениях, снимающих тревогу и стресс.

Автор и бессменный ведущий – российский травник, медик, телеведущий, популяризатор фитотерапии, герой проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия» Дмитрий Юровский.

Дмитрий занимается траволечением с 2007 года, окончил Курганский базовый медицинский колледж, прошёл подготовку в институте фитотерапии профессора Корсуна В. Ф. Сейчас ведёт авторскую программу «Живая аптека» на телеканале «Загородный», рубрику «Без всякой химии» в утреннем эфире телеканала «ТВЦ».

Участники клуба с 2017 года собираются в Маяковке на занятиях «Лекарственные травы Зауралья», где узнают об основах травничества, лекарственных растениях Курганской области, особенностях их применения, а летом совместно выезжают на сбор трав.

По информации БИС города Кургана.

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