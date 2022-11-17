К дню участковых уполномоченных в Заозёрном открыли опорный пункт полиции

Сегодня 99-ю годовщину со дня своего образования отмечает самая многофункциональная служба в системе органов внутренних дел – служба участковых уполномоченных.

На административных участках нашей области работают более трёхсот участковых, которые раскрыли более полутора тысяч преступлений. Это практически каждое четвертое преступление, раскрытое сотрудниками органов внутренних дел области. Такую статистику приводит УМВД РФ по Курганской области.

Сотрудники этой службы контролируют более 11 тысяч подучетных граждан: судимых, поднадзорных, условно осужденных, семейно-бытовых правонарушителей, больных алкоголизмом и наркоманией.

Участковыми выявлено и пресечено более 25 тысяч правонарушений, рассмотрено почти 90 тысяч заявлений и сообщений из числа поступивших в органы внутренних дел. За этими сухими цифрами скрыта напряженная, ежедневная кропотливая работа, часто незаметная со стороны.

В 2022 году в рамках программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» правительство области обеспечило участковых уполномоченных полиции 15 автомобилями «Лада Гранта». Ключи вручил губернатор Вадим Шумков. На сегодняшний день каждый сельский участковый обеспечен автотранспортом.

Администрация Кургана и полиция города открыли участковый пункт полиции в четвёртом микрорайоне жилого массива Заозёрный, отремонтировали участковый пункт полиции по улице Отдыха, 53.

Ранее мы сообщали, что победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2022» стал капитан полиции, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» Виктор Мызников. Ему удается добиваться высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, ведь он знает каждого из почти двух тысяч граждан, проживающих на административном участке.

Фото Николая Пушилина.