К каждому клиенту у создателей пожарной техники индивидуальный подход

Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования успешно адаптировался к работе в новых условиях и активно развивает направления производства

По словам генерального директора предприятия Владимира Казакова, сейчас строительство и выпуск новой техники идёт в штатном режиме. Руководству завода удалось договориться с поставщиками комплектующих элементов техники, в частности, шасси. С другой стороны найден общий язык с заказчиками по порядку оплаты поставок готовой продукции. Завод вышел на полный цикл работы в условиях импортозамещения.

«На сегодняшний день наша отрасль практически полностью готова работать автономно на отечественных материалах, - подчёркивает Владимир Казаков. - Перспектива достаточно ясная. Мы продвигаемся и по новой технике. Конечно, финансовые условия несколько изменились, и экспорт стал несколько затруднителен, с точки зрения волатильности рынка. Но мы надежды не оставляем и у нас есть ряд проектов, которые ориентированы на экспорт в дружественные страны».

Одно из перспективных направлений работы завода – создание аэродромной техники для тушения пожаров. Её выпуск идёт с начала двухтысячных годов и конструктив этих машин постоянно совершенствуется и сейчас находится в приоритете для предприятия. Так весной в международный аэропорт Краснодара прибыл распределитель жидких реагентов системы точного дозирования «Иней» варгашинского производства. Уникальная самоходная конструкция изготовлена в рамках программы импортозамещения. Отечественных аналогов подобной техники нет.

«Мы можем похвастаться тем, что наши машины служат сегодня в Шереметьево, во всех крупных аэропортах Российской Федерации, - поясняет Владимир Николаевич. - Мы единственные в России, кто совместно с Брянским автомобильным задом создали первый стартовый противопожарный автомобиль современного уровня. Он прошёл все согласования. Был продемонстрирован Правительству страны, премьер-министру. Машина имеет большую перспективу, и мы как разработчики горды этим».

Строение противопожарного автомобиля зарождается на заготовительном участке завода. Здесь из листа металла вырезаются детали на станке лазерной, плазменной резки, происходит рубка металла, производятся загибочные работы на специальном станке. Везде требуется высокая точность исполнения.

«Оборудование достаточно современное, - рассказывает об условиях производства начальник производственно-диспетчерского отдела завода Александр Казаков. - Оно не старое. Недавно приобрели станок лазерной резки. Он абсолютно новый. Шестиметровый загибочный станок тоже хороший. То есть всё, что требуется для выполнения работ по строению автомобилей. Время не стоит на месте. Нужно как можно больше отходить от ручных работ. Если не идти в ногу со временем, мы естественно, не сможем производить качественные и хорошие автомобили».

Важно автоматизировать производство ещё и потому, что по договорам с заказчиками, надо успевать всё делать не только качественно, но и в срок. При этом отказ от ручного труда, по словам Александра Казакова, никоим образ не привёл к сокращению рабочих мест. Сотрудники прошли обучение, повысили квалификацию, и остались на производстве работать на, так называемых, умных станках. Сейчас на предприятии трудится триста двадцать пять человек. Работают на совесть. Качество строящейся техники тщательно контролируется на каждом этапе производства.

«По производству новой техники мы на днях проводим межведомственную комиссию с одним из наших серьёзных заказчиков – компанией «Транснефть», - объясняет перспективы развития предприятия его генеральный директор. - Результаты этой работы позволят нам стать ещё на одну ступеньку выше в рейтинге поставщиков этого заказчика. Это очень строгий заказчик, который высоко поднимает наши компетенции и даёт нам возможность быть более конкурентными на рынке».

На сегодняшний день руководство предприятия ставит задачу выпускать не менее двухсот пятидесяти единиц техники в год. Финансовые объёмы производства довести до более полутора миллиардов рублей ежегодно. В своём активе варгашинский завод уже имеет более пятидесяти различных видов техники. Процесс создания новых моделей совершенствуется исходя из требований заказчика. Один из основных принципов предприятия – индивидуальный подход к каждому своему клиенту. И такой подход здесь готовы полностью и качественно обеспечивать.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.