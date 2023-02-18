К крестному ходу Феодоровской иконы присоединились тысячи курганцев

18 февраля сотни православных жителей Курганской области приняли участие в крестном ходе с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери. Крестному ходу предшествовала божественная литургия в Свято - Троицком храме, которую совершил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в литургии и обратился к землякам:

"Эта икона 800 лет назад принадлежала Александру Невскому – великому князю, защитнику и собирателю земель Русских и покровителю нашей земли. Этой же иконой благословлялся на царство после страшной смуты и распада государства царь Михаил Федорович Романов. И сегодня эта икона здесь, у нас. Она по праву считается чудотворной. И я здесь могу сказать, что ничем иным, кроме как чудом Божьим, нельзя объяснить то, как за последние несколько лет меняется наш город, меняется наш край. И я напомню вам слова великого князя Александра Невского, который произносил их в самый решающий для нашей страны момент. Он сказал коротко: «Не в силе Бог, но в правде». - сказал глава региона.

Напомним, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери прибыла в Курган из Костромы 17 февраля. Договориться о принесении чудотворного образа удалось митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Это – Божья благодать. Этой иконе молился покровитель нашего города и области Александр Невский. И я всех наших горожан и жителей Курганской области призываю прийти в храм и помолиться за наших родных, за бойцов, которые воюют и приближают нашу Победу. И за нашу область и наш город!», - призвала горожан глава города Елена Ситникова.

После крестного хода до 22:00 19 февраля все желающие могут поклониться святыне в соборе Александра Невского.

Фео‌доровская ико‌на Бо‌жией Ма‌тери свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор. Обретена она была, по преданию, его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца.

«Сегодня очень приятно видеть такое большое количество людей, которых объединила наша православная церковь. Сегодня невозможно переоценить всю значимость духовно-морального и патриотического воспитания. Радует, что православная церковь и вообще религия объединяет вокруг себя людей на основании морального воспитания, патриотизма, семейных ценностей. А сохранение наших традиционных ценностей – это залог нашей Победы», - отметила врио заместителя губернатора по социальной политике Наталья Кирилова.

Феодоровская икона — двухсторонняя. На обратной стороне — образ святой великомученицы Параскевы в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского.

Восстановление памяти Феодоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов.

«Я очень часто участвую в крестных ходах. Крестный ход – это общая молитва. Это молитва о благополучии всей нашей области, всей страны. Эта общая молитва в любом случае возродит нашу область. Ведь духовность – это основа всего материального. И государство будет стоять, когда мы духовно объединены. А еще этим днем мы начинаем праздновать 30-летие нашей епархии», - подчеркнул сенатор Курганской области в Совете Федерации РФ Сергей Муратов.

Напомним, что Феодоровская икона Божией Матери почитается как покровительница невест, семейного благополучия; рождения детей у бездетных пар; помогающая в трудных родах.

Василий Малухин. Фото автора