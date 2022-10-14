К началу отопительного сезона в УрФО заменили почти 2,5 тысячи км ветхих сетей

В УрФО подготовка к отопительному периоду 2022-2023 годов прошла в плановом режиме.

Как сообщает пресс-служба полпредства, в регионах заменили более 1,5 тысячи км электросетей, 464 км водопроводных, 313 километров тепловых и 153 км канализационных сетей.

В пяти регионах тепло в жилых домах и на объектах социальной сферы запущено в полном объёме. В Курганской области эта работа находится на завершающем этапе.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев отметил, что отопительный сезон этого года в регионах УрФО начался на одну-две недели раньше обычного. Это обусловлено погодными условиями. «Основным показателем качества подготовки, к которому мы должны стремиться и который очевиден для каждого, – это снижение числа происшествий в сфере ЖКХ и бесперебойное предоставление коммунальных услуг», – сказал Владимир Якушев.

К холодам подготовлены котельные, центральные тепловые пункты, водопроводные, канализационные и газовые сети, а также жилой фонд. Запасы угля и другого твёрдого топлива сформированы в объёмах, превышающих плановые, практически в полном объёме заготовлено жидкое топливо.

На эти цели в целом по УрФО из бюджетов всех уровней и средств предприятий коммунального комплекса направлено 27 млрд рублей, сообщает uralfo.gov.ru.

Системная работа регионов позволила снизить число аварий в сфере ЖКХ.период прошлого года их было 392.

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