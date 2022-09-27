К партийному проекту «Единая карта «Забота» присоединились новые партнёры

«Единая карта «Забота» - социальный проект, который реализуется в Курганской области партией «Единая Россия» и представителями предпринимательского сообщества. Он направлен на поддержку льготных категорий граждан, помощь зауральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на развитие социального предпринимательства.

«Хороший проект, куда надо вовлекать и другие крупные торговые сети как «Метрополис». Также и мелким предпринимателям, особенно на селе, надо участвовать в такой небольшой, но поддержке населения, тем самым вызывая у людей доверие», - сказал Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков.

К сотрудничеству с проектом «Единая карта «Забота» присоединились: ИП Олецкий А.П., сеть магазинов «АкваТехника»; АО «Курганский центральный рынок»; Торговая марка «Форт-Нокс»; Сеть магазинов «Хлеб да мясо».

«Мы не первый год участвуем в проекте: продукция нашего мясокомбината, он в нашем холдинге, продукция хлебокомбината №1 и сейчас мы решили присоединиться с нашей сетью магазинов «Хлеб да мясо», где будет обслуживание по картам «Забота». У нас обширный список колбасных изделий курганского мясокомбината, кондитерских изделий, хлеб попадает под скидку, при этом процент будет явно больше трёх. Мы уже больше десяти лет участвуем в различных проектах, мероприятиях, для нас это важно», - поделилась мнением Елена Присс, коммерческий директор ООО «Хлебокомбинат №1»

«Единая карта «Забота» выдается в общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия». Выдача карт бесплатна. При получении карты гражданину необходимо предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.

В ближайшее время расширится список льготных категорий, добавятся новые партнёры проекта.

Подробнее о партнерах проекта и получателях карты – читайте на сайте .

По всем вопросам можно обратиться в приёмную регионального отделения «Единой России» по адресу: г. Курган, ул.Гоголя,61, тел: 46-30-35, 8-800-2010-895 (единый бесплатный номер горячей линии для граждан).

По информации курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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