К переизданию книги «Шадринские улицы» хотят допустить всех желающих

Шадринское движение «За культурное возрождение» инициировало печать нового тиража книги известного местного краеведа Виктории Иовлевой. Предыдущий вариант книги «Шадринские улицы» давно требовал переиздания. Силами активистов и меценатов пробный экземпляр сверстали и даже напечатали в мягкой обложке. Но полноценный тираж требует серьёзных затрат.

Шадринское движение «За культурное возрождение» предложило заинтересованным лицам (ученым, краеведам, любителям истории, меценатам) оформить подписку на книгу. Как только тираж будет собран и напечатан, книга найдёт своего обладателя.

Как пишет информационный портал shadr.info, всего в Шадринске насчитывается 245 улиц и 114 переулков. Большинство современных названий улиц Шадринска получили сто лет назад. 25 марта 1920 года органы местной власти приняли решение переименовать политически и исторически устаревшие названия.

До этого существовал очень простой принцип наименования улиц – им давали названия по размещавшимся на них объектам, либо по их предназначению: Преображенская, Торговая, Церковная, Рыбная, Площадная. После октябрьского переворота многие улицы были переименованы и утеряли историческое название.

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