Кадет из Куртамыша получил сертификат «Будущего создателя ядерного щита»

Сертификат «Будущего создателя ядерного щита России» получил кадет Губернаторской Куртамышской кадетской школы-интерната Максим Щербинин по итогам Первого слёта кадетского уральского атомного образовательного кластера. Его напарнику по команде Никите Попову вручили «Билет в профессию по компетенции «Изготовление прототипов». Мероприятие прошло в Снежинском филиале Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ́» (Московский инженерно-физический институт) и было посвящено 80-летию вуза.

Всего в слете приняли участие более 50 старшеклассников кадетских школ Свердловской и Курганской областей.

В течение 5 дней зауральские кадеты познакомились с миссией и задачами атомной отрасли, ключевыми компетенциями специалистов, которых обучают в ядерном университете МИФИ в интересах оборонных предприятий.

Ребята поучаствовали в профессиональных пробах по базовым компетенциям Росатома. Они выполняли лабораторные практикумы по основным разделам физики и инженерному мышлению, познакомились с ключевыми инженерными специальностями и прошли профтестирование, а также посетили Музей ядерного оружия, встретились с ветеранами атомной отрасли и лидерами студенческого конструкторского бюро.

Фото от департамента образования и науки Курганской области.

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