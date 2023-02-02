Кадет познакомили с Почётными гражданами Курганской области

Председатель Общественной палаты города Кургана Елена Моторина познакомила обучающихся кадетских классов школы №23 с биографиями людей, внесших весомый вклад в процветание Зауралья.

«В первую очередь мне хотелось рассказать ребятам о тех выдающихся людях, с которыми мне довелось лично общаться в рамках общественной и профессиональной деятельности, – отметила Елена Моторина. – Это, в частности, прославленный хирург, всемирно известный ортопед-травматолог Гавриил Илизаров, выдающийся хирург-гастроэнтеролог, заслуженный врач РСФСР Яков Витебский, знаменитый писатель Виктор Потанин, Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель Курганского машиностроительного завода Николай Атаманюк».

Кадеты также узнали о вкладе в развитие нашего региона, который внесли Герой Социалистического Труда, руководивший Курганским машиностроительным заводом Михаил Захаров, Почетный химик РФ, руководивший ОАО «Синтез» Виталий Пшеничников, заслуженный учитель РФ Ольга Баланчук, член совета Общественной палаты Курганской области, член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, будущие защитники России совершили небольшую экскурсию по библиотеке, ознакомились с книгами, посвященными истории региона и славным делам наших земляков, прославивших город Курган и Курганскую область.

Фото предоставлено школой № 23 города Кургана.