Кадеты из Курганской области участвуют в «Казачьем сполохе»

В Волгограде 11 октября прошла торжественная церемония открытия финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодёжи.

Участвуют 245 обучающихся казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, реализующих казачий компонент, - представители 11 войсковых казачьих обществ России в возрасте от 13 до 17 лет. Для участия в финальных этапах «Казачьего сполоха» приехали и ребята с Зауралья – кадеты из Косолаповской школы Целинного района Курганской области. Ребята на протяжении этих дней состязаются в казачьем триатлоне, гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и перетягивании каната. Также участники в течение этих дней могут проявить себя в интеллектуальном турнире, показать свои творческие способности и представить себя в «Визитной карточке команды» и конкурсе казачьей песни «У походного костра». Заявлена и культурная программа с посещением исторического парка «Россия – моя история», казачий фестиваль, возложение венков и цветов к Мемориалу «Вечный огонь» на площади Павших борцов, служба в Соборе Александра Невского.

Глава Целинного муниципального округа Александр Сытов пожелал победы нашим ребятам: «Косолаповские кадеты сегодня отстаивают честь нашего округа, Курганской области во всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох - 2022» в Волгограде.У воспитанников этой школы в традиции - побеждать! Поэтому болеем за наших бойцов и ждём с Победой домой!»

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