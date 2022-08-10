Как будет организовано движение при ремонте мостов в Зауралье?

Решение о том, как организовать движение транспорта на время ремонта мостов в Курганской области, будет принимать подрядная и проектная организации, а также заказчик ремонтных работ. Об этом «Новому миру» сообщила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- Вариантов организации движения несколько. Это может быть полное закрытие проезда, организация реверсивного движения, движение по другим улицам, ограничение движения в определенный период времени и так далее. Перед поездкой автомобилистам нужно уточнить этот вопрос на сайте администрации муниципального образования, в котором ремонтируется мост или путепровод, - посоветовала собеседница нашего издания.

По ее словам, организация проезда согласовывается с ГИБДД. Госавтоинспекция должна обеспечить безопасность движения и отрегулировать светофоры, чтобы не возникало больших пробок.

Напомним, что Курганская область вошла в федеральную программу ремонта мостов, которая реализуется в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок действия программы – 2022-2024 годы. За этот период наш регион получит на приведение в порядок путепроводов и мостовых сооружений порядка 4 млрд рублей. За три года в области должны быть отремонтированы 38 путепроводов и мостовых сооружений, общая протяженность которых составляет примерно 2 километра.

Николай Волков.

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