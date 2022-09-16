Как экотехнопарк в Щучье будет влиять на окружающую среду?

Щучанский экотехнопарк, где станут перерабатывать отходы 1 и 2 класса опасности, не будет загрязнять окружающую среду и негативно влиять на здоровье местного населения. Об этом сегодня, 20 сентября, съёмочной группе "Нового мира" заявил начальник службы проектов в сфере экологии Федерального экологического оператора Госкорпорации "Росатом" Артём Поляков.

- Щучанский экотехнопарк создаётся на площадях бывшего объекта уничтожения химического оружия. При строительстве последнего был учтён самый передовой опыт в области защиты окружающей среды. За процессом возведения и функционирования объекта на постоянной основе следили иностранные наблюдатели. На предприятии действовала многоуровневая система защиты, поэтому на все годы уничтожения химоружия не было допущено ни одной нештатной ситуации. Это подтверждал и регулярный экологический мониторинг - содержание вредных и загрязняющих веществ в воздухе, почве, воде и донных отложениях местных водоёмов ни разу не превысило уровня предельно допустимых концентраций, - указал собеседник нашего издания.

Потенциально утечка вредных веществ в процессе переработки отходов 1 и 2 класса опасности несёт меньшую угрозу, чем утечка отравляющих веществ при уничтожении химического оружия. Однако от многоуровневой системы защиты в Щучанском экотехнопарке отказываться не собираются.

- Мы будем применять самые передовые технологии, существующие на сегодняшний день. После переработки часть опасных отходов будет возвращаться на повторное использование и вновь приносить пользу нашей экономике, а часть будет становиться безопасной и сможет использоваться, например, в строительстве в качестве насыпного материала, - рассказал "Новому миру" Артём Поляков.

Николай Волков.

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