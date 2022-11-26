Как курганцам поздравить мам?

Завтра, в последнее воскресенье ноября, в России отмечается День матери. По мнению председателя Общественной палаты Курганской области Михаила Белоусова, этот праздник стал по-настоящему народным.

Об этом Белоусов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он напомнил, что в этот праздник малыши дарят своим мамам трогательные рисунки и поделки. А чем могут порадовать матерей взрослые дети? В своём посте руководитель региональной Общественной палаты предлагает зауральцам несколько универсальных вариантов поздравления. Во-первых, это цветы – знак внимания и любви. В такой морозный зимний день они принесут особую радость. Если вы живёте далеко от родителей, можно воспользоваться услугами сайтов доставки букетов.

Во-вторых, оригинальным подарком маме станут билеты в театр или на концерт. «Лучше подарить два билета, пусть насладится искусством с папой или с подругой. Ведь если есть с кем разделить приятные эмоции, они увеличиваются во сто крат! Если не знаете, какой именно спектакль будет интересен маме, купите в театральной кассе подарочный сертификат», - отмечает общественник.

Третий вариант – что-то полезное для здоровья, но выбирая такой подарок, надо учитывать противопоказания. Говорит Белоусов и о ещё одном способе поздравить своих мам на расстоянии: «Сделайте и отправьте через мессенджер видеоролик из своих детских фотографий, в том числе и тех, на которых вы изображены вместе с ней. Добавьте любимую мамину песню!».

Фото от ru.freepik.com