Как сделать из библиотеки центр притяжения, знает девушка из Альменево

Людмила Кашперская - директор центральной Альменевской библиотеки за относительно короткий срок сумела превратить учреждение небольшого райцентра в место, куда интересно приходить всем – сюда тянутся и стар, и млад. При этом книжные фонды пополняются воодушевляющими темпами, а пространство преображается практически на глазах.

Что за метаморфозы, и за чей, как говорится, счет они происходят?

Год назад у альменевских подростков появилось место, где можно и чему-то научиться, и просто душевно пообщаться. Тут настольные игры и интернет, удобные диваны, компьютеры, куча разных интересных вещей.

Это тихое место привлекает не только молодежь, дети помладше тоже «вьются» тут, да и взрослые солидные люди не оставляют его своим вниманием. Речь о «социокультурном пространстве», которое появилось в Альменевской центральной библиотеке в результате реализации социального проекта, благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Автор и вдохновитель инициативы – Людмила Кашперская (директор АНО «Аура»). Именно она и раскрывала секреты нашему изданию – как из библиотеки создать настоящий культурный центр.

- Мы хотели дать молодым людям именно общественное пространство – комфортное, безопасное и интересное, - говорит она.

Что ж, по мнению многих, эта задача была решена на пять с плюсом. Для начала на грантовые средства был проведен ремонт в одном из помещений библиотеки.

- Мы купили мебель, оборудование, кондиционер для комфортного пребывания, кулер для соблюдения питьевого режима, - вспоминает Людмила, - и стало просторно, красиво и удобно. Затем приобрели немалое количество настольных игр – современных и занимательных. Компьютер был куплен на средства другого гранта.

На этом моменте разговора с Людмилой захотелось немедленно спросить – стоп, какого еще другого?

Тут и выяснилось, что за последние два года в Альменевской библиотеке реализовано 4 крупных и масса мелких социальных проектов, которые принесли необходимые грантовые средства для качественных перемен в жизни и работе библиотеки.

Чудес, как известно не бывает. Чтоб успешно заниматься проектной деятельностью, необходимы опыт и знания. Что ж, все это оказалось в наличии у героини публикации.

Людмила получила профессию специалиста по работе с молодежью в Курганском государственном университете, параллельно там же окончила еще и юридический факультет. А практику проходила в детской общественной организации «Открытый мир». Во время практики активную девушку заметили и пригласили остаться и продолжить работу.

- Я попала в нужное место и в нужное время, - говорит Людмила Сергеевна, со мной работали классные специалисты, здесь я получила огромный объем навыков и знаний. К тому же во время реализации международных проектов у нас была возможность побывать за рубежом в рамках «Молодежного обмена». Таким образом я побывала в Румынии, Греции, Англии.

Не все и не всегда давалось легко. Иногда приходилось преодолевать себя. Застенчивость, например, или неуверенность.

После четырех лет работы в Кургане Людмила вернулась на родину – в Альменево - по вполне жизненным причинам – любовь, замужество и дети. Работала в школе, «сидела» в декрете, жизнь катилась по накатанным рельсам. Но... невозможно запереть в себе энергию и желание созидать. Они все равно вырвутся наружу.

Первый проект в Альменево Людмила реализовала в школе. Он был связан с профилактикой правонарушений среди подростков и назывался «Нам не все равно».

Через некоторое время её пригласили возглавить центральную библиотеку. Она согласилась. Тем более что, находясь в декретном отпуске второй раз, она успела зарегистрировать автономную некоммерческую организацию. «Кажется, я заскучала, пока сидела дома», - шутит Людмила. АНО «Аура» теперь реализует проекты на базе библиотеки.

Один из них социокультурное пространство был воплощен в жизнь буквально недавно. На днях организаторы подводили итоги. К слову итоги эти не для «галочки» в отчетах. Теперь в библиотеке дети собираются не только «организованно» - на мастер-классы или мероприятия, но и прибегают сюда просто так – пообщаться, поиграть в настольные игры. Иногда прямо здесь учат уроки, проводят фотосессии, что-то распечатывают, создают видеозаписи.

Иногда сотрудники библиотеки даже немного удлиняют свой рабочий день, если вечером сюда приходят дети. Да и в выходные работают «по заявкам» - проводят мероприятия. Благо, место теперь есть. Социокультурное пространство востребовано не только детским населением села Альменево. Свои встречи здесь проводят и ветераны, рабочая молодежь. Библиотека с гордостью принимает у себя и областные и даже межрегиональные мероприятия.

В течение последних двух-трех лет результатом кипучей энергии директора библиотеки в Альменево работало библио-такси, которое, в период противопандемическихъ ограничений развозило книги пожилым читателям прямо на дом. Появился волонтерский центр, Аллея памяти, и проведена большая работа с пожилым населением – обучение финансовой и компьютерной грамотности. В настоящее время реализуется проект «От души». Волонтеры от души помогают пожилым сельчанам. У них кипит настоящая «тимуровская» работа.

Кому огород вскопать, кому дрова расколоть. Проектом предусмотрена и другая бытовая помощь, а также обеспечение пенсионеров продуктовыми наборами. На реализацию этого хорошего дела был выигран грант на 300 тысяч рублей.

Все активные люди похожи друг на друга. У каждого успеха – свой алгоритм. Хотя принципы остаются одни и те же: заинтересованность в деле, знания, опыт, трудолюбие и самое главное – поддержка семьи. А еще очень важно иметь время и право на отдых.

- Моя семья меня очень поддерживает, - говорит Людмила Кашперская, муж, мама – без них бы я не смогла так уверенно идти вперед, участвовать в обучающих семинарах, уезжать в командировки. И я считаю, что человеку обязательно нужен отдых, а еще – путешествия. В мире так много интересного! Правда, путешествия все чаще совмещаются с командировками, – поделилась Людмила.

Сред и важных пунктов Людмила Кашперская назвала и планирование деятельности, умение делегировать и расставлять приоритеты.

Когда мечта становится целью – она начинает сбываться. Интересная работа у активной девушки из Альменево уже есть, есть любимая семья. Очень хотелось построить свой дом. И вот – стройка в процессе. Но это еще не все. Буквально через несколько дней станут известны результаты конкурса. И если новый проект АНО «Аура» будет среди победителей, в библиотеке продолжит расширяться социокультурное пространство. Теперь оно будет целиком посвящено молодежи. А здесь и ремонт и новые мастер-классы, конкурсы и масса интересных дел. Невозможно не пожелать удачи!

Юлия Кондратова. Фото предоставлено героиней материала.

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