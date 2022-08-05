Как создавались команды мастеров в Кургане в разные годы

«Скоро осень, за окнами август…». А это значит, что грядёт всенародный День физкультурника – праздник бодрости, оптимизма и соревнований

Однажды, размышляя об истории зауральского спорта, я обнаружил любопытнейшую статистику. Оказывается, начиная с олимпийского 1964 года, во главе областной спортивной организации стояли дуэты с одинаковыми именами: Александр Бухров (с 1964 года), Валентин Мельников (с 1982 года), Сергей Рогулин (с 1991 года), Валентин Соболев (с 1997 года), Александр Васильев (с 2006 года), Сергей Моторин (с 2021 года). Руководящие тёзки – редкое совпадение!

Разные по возрасту, по образованию, по характеру. Разный у них и стаж работы на посту спортивного председателя (начальника) комитета (управления). Но с одинаковым усердием они старались претворять в жизнь знаменитый лозунг «За массовость и мастерство физкультуры и спорта!».

Легче всего было Александру Ивановичу Бухрову. 60–70-е годы XX века – это расцвет советского спорта. В то памятное время мощному развитию спортивного движения в стране способствовали также его верные помощники – профсоюзные и комсомольские организации, спортивные общества и учреждения народного образования. Это было время раздолья всевозможных соревнований – от школьных до заводских, от местных спартакиадных до выездных фестивальных, от личных и до командных…

Рейтинг соревнований определялся по их зрелищности. А здесь вне конкуренции были игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Командные игры с мячом. В 1960 году в Кургане появилась первая ласточка – футбольная команда мастеров. Двадцать лет спустя команда мастеров осчастливила болельщиков волейбола. И только поклонники оранжевого баскетбольного мяча так и не дождались своего звёздного часа…

Работая над книгой об истории курганского баскетбола (книга «Эта лучшая игра с мячом» только что вышла в издательском центре КГУ), я поинтересовался у известного уральского тренера Андрея Ежова о причине нашей несбывшейся мечты. Андрей Геннадьевич ответил кратко: «Не было единомышленников».

Единомышленники и союзники… Я снова обращаюсь к истории зауральского спорта…

ФУТБОЛ. Прочный союз управляющего трестом «Курганстрой» Савелия Сендлера и тренера Георгия Терентьева привёл к созданию и дебюту команды «Строитель» в первенстве РСФСР (класс «Б»).

Уже во времена правления Валентина Семёновича Мельникова, в 1986 году, была сформирована яркая команда мастеров курганского «Торпедо» благодаря сыгранному тандему в лице директора автобусного завода Анатолия Соболева и тренера-максималиста Александра Янина.

ВОЛЕЙБОЛ. Январь 1980 года становится радостным для болельщиков команды «Зауралец» – участницы первенства РСФСР (класс «А»). Популярный на Курганмашзаводе волейбол в результате тесного союза директора КМЗ Михаила Захарова и тренера Виктора Кашинцева был представлен классной командой на высоком всероссийском уровне.

И даже в труднейшие 90-е годы поклонники волейбола в Кургане не были обделены зрелищем прекрасной игры. В 1990 году родилась женская команда «Лодия» (директор фирмы – Владимир Папулов, тренер – Людмила Пономарёва). На финише века, в 1999 году, надежду на будущее вселила мужская команда «Синтез», созданная на патриотическом энтузиазме директора комбината Виталия Пшеничникова и тренера Юрия Егорова.

БАСКЕТБОЛУ в плане союзников и соратников не повезло. Хотя по зрелищности матчи с участием команд «Строителя», КГПИ, «Зауральца», КМИ, «Автомобилиста» в разные годы могли поспорить со сражениями земляков-волейболистов. Битком заполненные залы «Динамо», «Турбинки», ДЮСШ №2 – тому подтверждение.

Увы, всё это осталось в прошлом. Настоящее – серо и безрадостно. Опустели футбольные стадионы. Более десяти лет не проводятся чемпионаты области по баскетболу, Мемориал П.А. Попова. С отъездом из Кургана председателя областной федерации волейбола Сергея Сениченко заскучали волейболисты…

Но не теряют присутствия духа и оптимизма нынешние руководители. Олимпийский девиз они переиначили на «Короче, меньше, дешевле!». Новая мода: вместо классики – ее бедные родственники. Ведь это же какая экономия в игроках, деньгах и во времени получается, если вместо большого футбола на зелёных полях проводить мини-футбол в залах! Или привычный волейбол с шестью игроками на площадке заменить на парный пляжный; наконец, не мучиться с баскетбольными гулливерами, а включить в спартакиады и чемпионаты игры 3х3 или стритбол. Вот и до спорта дошла оптимизация…

Вы скажете, не только игры с мячом зрелищные, есть бокс, разные виды борьбы и единоборств, хоккей… Согласен. Но вот как ветеран курганского футбола Владимир Гайворонский вспоминает домашний матч курганского «Строителя»:

– Обе трибуны переполнены. На разминку выбегают наши. Вратарь Малаев прыгает, рукой проверяя перекладину. Болельщики в восторге! Свисток судьи – понеслось. Курганцы приходят болеть семьями. В перерыве рассаживаются в тенёчке, на траве, перекусывая беляшами с газировкой. После матча не расходятся, а дружно идут по улицам, громко обсуждая нашу победу…

На следующий день производительность труда на заводах города резко повышается.

Валерий Паниковский.

Фото из архива Михаила Черепанова.

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